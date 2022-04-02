Sudan ve Rusya, ortak iş birliğini geliştirmeyi görüştü - Son Dakika

Sudan ve Rusya, ikili ilişkileri ve ortak iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Vladimir Giltov'u kabul etti.

İkili ilişkilerin seyrini ele alan taraflar, ikili ilişkileri güçlendirme, ortak iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Rus Büyükelçi Giltov, Rusya-Sudan ilişkilerinin kararlı bir yakınlaşmaya tanık olduğunu söyledi.

Sudanlı Bakan Sadık da ülkesinin Rusya- Ukrayna krizindeki tarafsızlığına vurgu yaparak diyalog çağrısı yaptı.