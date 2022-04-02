Sudan ve Rusya, ortak iş birliğini geliştirmeyi görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan ve Rusya, ortak iş birliğini geliştirmeyi görüştü

02.04.2022 23:20
Sudan ve Rusya, ortak iş birliğini geliştirmeyi görüştü

Sudan ve Rusya, ikili ilişkileri ve ortak iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Sudan ve Rusya, ikili ilişkileri ve ortak iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Vladimir Giltov'u kabul etti.

İkili ilişkilerin seyrini ele alan taraflar, ikili ilişkileri güçlendirme, ortak iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Rus Büyükelçi Giltov, Rusya-Sudan ilişkilerinin kararlı bir yakınlaşmaya tanık olduğunu söyledi.

Sudanlı Bakan Sadık da ülkesinin Rusya- Ukrayna krizindeki tarafsızlığına vurgu yaparak diyalog çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Mısır, Ukrayna'daki savaşının olumsuz etkileri konusunda Avrupa'nın desteğini istedi Mısır, Ukrayna'daki savaşının olumsuz etkileri konusunda Avrupa'nın desteğini istedi Rusya, Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız tutum sergileyen Hindistan'ı övdü Rusya, Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız tutum sergileyen Hindistan'ı övdü

Mevlüt Çavuşoğlu, Ali Sadık, Sudan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan ve Rusya, ortak iş birliğini geliştirmeyi görüştü - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 23:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan ve Rusya, ortak iş birliğini geliştirmeyi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement