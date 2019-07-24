Son Dakika Haberleri: Sudan Yemen'deki askerlerinin bir kısmını çekiyor
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Sudan Yemen'deki askerlerinin bir kısmını çekiyor

38 dakika önce

Sudan Yemen'deki askerlerinin bir kısmını çekmeye başladığını açıkladı.

Sudan Yemen'deki askerlerinin bir kısmını çekiyor, System.String[]
Sudan Yemen'deki askerlerinin bir kısmını çekmeye başladığını açıkladı.

Sudan, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan askeri varlığını azaltarak askerlerinin bir kısmını çekmeye başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yetkililerinden Vaddah ed-Dubeyş, Ortak Güçler bünyesinde yer alan Sudan askeri birliklerinin, Hudeyde kentinde bulunduğu 3 bölgeden çekildiğini duyurdu. Dubeyş, Yemen ordu kuvvetlerinin, çekilen Sudan birliklerinin yerini aldığını ifade etti.

2015 yılından bu yana Arap Koalisyonu'na bağlı olan ve Husilere karşı savaşan Sudan askerlerinin bir kısmı çekildi.

Sudan'ın Yemen'deki askeri varlığına ilişkin bilgi verilmezken, Hartum yönetiminin Yemen'e 6 bin asker daha göndermeye hazır olduğu aktarılmıştı. - HARTUM
Suudi Arabistan, Yemen, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
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