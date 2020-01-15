Sudan, Yemen'deki güçlerinin sayısını düşürdü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan, Yemen'deki güçlerinin sayısını düşürdü (1) - Son Dakika

Sudan, Yemen'deki güçlerinin sayısını düşürdü (1)

6 saat önce

Sudan ordusu, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon saflarında savaşan askerlerinin sayısının 657'ye düşürüldüğünü duyurdu.

Sudan ordusu, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon saflarında savaşan askerlerinin sayısının 657'ye düşürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Cemal Cuma Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de az sayıda Sudanlı askerin kaldığını, bunların da savunma görevi icra ettiğini söyledi.

Adem, koalisyon bünyesinde savaşan güçlerinin sayısının 657'ye indirildiğini kaydetti.

Libya'nın meşru hükümetine karşı savaşan isyancı General Halife Hafter saflarında Sudanlı asker bulunup bulunmadığıyla ilgili olarak Adem, "Sudan'ın Libya ile güçlü ilişkileri var. Çatışma istemiyoruz. Hızlı Destek Kuvvetlerinin adını kullanıyorlar. Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinden savaşan kimse yok ve olmayacak." ifadelerini kullandı.

Adem, Sudan'ın Libya'nın iç işlerine karışmak ve askeri taraf olmaktan kaçındığını dile getirerek, tarafların çatışma yerine siyasi uzlaşıya varması gerektiğini vurguladı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da 8 Aralık'ta, "Sudan'daki asker sayımız en düşük seviyesinde 15 binden 5 bine düştü. Askerlerimizi kesinlikle çekeceğiz." demişti.

Sudan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine 2015'te katılmıştı.

Sudan, Yemen'deki güçlerinin sayısını düşürdü (1)

Suudi Arabistan, Sudan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan'da 2019'da idam rekoru kırıldı
25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış

Son Dakika Haberleri
15:13 Göç etmeyen leyleklerin kaplıca keyfi - Son Dakika
15:12 Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü - SİVAS - Son Dakika
15:12 Şefkatli kalbin altından dram çıktı - Son Dakika
15:12 Gastronomi şehri Hatay'da yöresel yemek yarışması düzenlendi - Son Dakika
15:12 Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanlığına yeniden Hilmi Sürek seçildi - Son Dakika
13:51 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor - Son Dakika
13:38 Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 15:17:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan, Yemen'deki güçlerinin sayısını düşürdü (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]