Sudan, yeni tip koronavirüs nedeniyle

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında Güvenlik ve Savunma Konseyi toplandı.

Virüs tehdidinin görüşüldüğü toplantı sonrasında, virüsün yayılmasının önlenmesi için ülkede "acil durum" ilan edildi.

Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla acil durum komitesi kurulduğunu bildirdi.

Süleyman, komitenin ilk toplantısı sonrasında insani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatılması kararı aldığını aktardı.

Kara yoluyla ülkeye gelmek isteyen vatandaşlar için gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret eden Süleyman, karantina süresinin geçirileceği yerlerin hazır olduğunu vurguladı.

Süleyman, alınan önlemlerin salgının bulaşması ve yayılmasının önlenmesi kapsamında gerçekleştirildiğini vurgulayarak, vatandaşlardan sağlık ve güvenlik personeline şüphelilerin bildirimi ve virüsle mücadele çalışmalarında destek olmasını istedi.