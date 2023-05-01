Sudan'daki kanlı çatışmalardan etkilenen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor! - Son Dakika
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Sudan'daki kanlı çatışmalardan etkilenen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor!

01.05.2023 12:05

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların devam ettiği Afrika ülkesi Sudan'dan askeri uçak ile tahliye edilen 100'ün üzerinde Türk vatandaşı, Ankara'ya ulaştı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Yangın yerine dönen Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Türk vatandaşları askeri uçakla Ankara'ya getirildi

GECE SAATLERİNDE ESENBOĞA'YA İNDİLER

Port Sudan şehrinden havalanan askeri kargo uçağıyla 100'ün üzerinde Türk vatandaşı tahliye edilerek, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inen Türk vatandaşları, pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle terminalden ayrıldı.

Yangın yerine dönen Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Türk vatandaşları askeri uçakla Ankara'ya getirildi
Yangın yerine dönen Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Türk vatandaşları askeri uçakla Ankara'ya getirildi
Yangın yerine dönen Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Türk vatandaşları askeri uçakla Ankara'ya getirildi
Yangın yerine dönen Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Türk vatandaşları askeri uçakla Ankara'ya getirildi
Kaynak: AA
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Ankara, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki kanlı çatışmalardan etkilenen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor! - Son Dakika


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