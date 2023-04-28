101 Türk vatandaşı daha Sudan'dan getirildi, iç savaşın şiddetlendiği bölgede tahliyeler sürüyor - Son Dakika
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101 Türk vatandaşı daha Sudan'dan getirildi, iç savaşın şiddetlendiği bölgede tahliyeler sürüyor

28.04.2023 23:09

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan iç savaş sebebiyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağıyla tahliye edilen 101 kişi daha, İstanbul'a getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında, "1834 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 249'u 19 farklı ülkenin vatandaşları." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmaların şiddeti her geçen gün artarken, Türk vatandaşlarının tahliyesi de devam ediyor.

İç savaşın şiddetlendiği Sudan'dan tahliyeler sürüyor! 101 Türk vatandaşı daha İstanbul'a geldi

101 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Bu kapsamda Port Sudan şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağıyla tahliye edilen 101 kişi daha, İstanbul'a getirildi. Tahliye uçuşunu gerçekleştiren uçak, 18.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Terminale alınan yolcular pasaport işlemlerini gerçekleştirerek yurda giriş yaptı. Çatışmaların ortasında kalan ve günlerdir korku dolu anlar yaşayan yolcular, tahliye sürecinin ardından ülkelerine geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

SUDAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 101 KİŞİ DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ -2

"11 GÜN ŞANTİYENİN İÇİNDE KALDIK"

Başkent Hartum'a 70 kilometre mesafede bir elektrik santralinde çalışan Ayhan Çevik, Sudan'da çatışmaların başladığı sırada bulundukları bölgenin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu belirtti. Tahliye edilmesiyle ilgili yaşadığı süreci anlatan Ayhan Çevik, "Yaklaşık 11 gün şantiyenin içinde kaldık. Tahliyemizi Büyükelçilik organize etti. Ancak Türkiye'deki gibi yolları orada beklemek zor. Zorlu bir süreçti. Port Sudan'a 17 saatte ulaştık. 1 gün de Port Sudan'da kaldık. Haberlerde duyduk. Hartum'a 100 kilometre uzaklıktaki havaalanına inen üç uçağımızdan bir tanesi hafif silahla taranmış diye duyduk. Böyle bir tedirginliğimiz oldu. Ancak Port Sudan'da böyle bir şey yoktu. Orada aşırı derecede gıda sıkıntısı var. Şu an ülkemizde olduğumuz için mutluyum." dedi.

İç savaşın şiddetlendiği Sudan'dan tahliyeler sürüyor! 101 Türk vatandaşı daha İstanbul'a geldi

"1834 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Sudan'dan tahliyelerle ilgili konuştu. Vatandaşların önce can güvenliğini temin etmek için oldukları yerde kalmalarını istediklerini, sonra da fırsat bulunca tahliyeleri başlattıklarını ve tahliyelerin hala devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi: "1834 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 249'u 19 farklı ülkenin vatandaşları. Onları da İstanbul'a geldikten sonra Türk Hava Yollarıyla farklı uçuşlarla ülkelerine gönderiyoruz. Etiyopya vatandaşı vardı, Afrika ülkeleri vatandaşları vardı, Cibuti dahil. Onları da kendi ülkelerine gönderdik. Cezayirli de vardı, onları da hava yoluyla gönderdik. Bunların 1457'sini Etiyopya üzerinden tahliye ettik. Uzun bir yolculuk, sınırda da yavaşlık vardı.

İç savaşın şiddetlendiği Sudan'dan tahliyeler sürüyor! 101 Türk vatandaşı daha İstanbul'a geldi

"SUDAN'DA YAKLAŞIK 2 BİN 600 VATANDAŞIMIZ VAR"

Sudan'da yaklaşık 2 bin 600 vatandaşımız var. Bize 'Dönmek istiyorum.' diyen her bir vatandaşımızın rakamlarını topluyoruz. Nyala'daki hastanede doktor, hemşire ve sağlık çalışanları çatışmalara uzak olsalar da panikledi. Sağlık Bakanlığı ile onlar için bir nöbet değişimi yapılmasına yönelik görüşüyoruz."

SUDAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 101 KİŞİ DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ -2
SUDAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 101 KİŞİ DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ -2
Kaynak: DHA
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İstanbul, Sudan, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 101 Türk vatandaşı daha Sudan'dan getirildi, iç savaşın şiddetlendiği bölgede tahliyeler sürüyor - Son Dakika


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