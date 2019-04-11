Sudanlı Aktivistler Gösterilerin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu
22 dakika önce
Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.
Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:43 Kaynak: AA
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