Sudanlı Aktivistler Gösterilerin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu (2)
1 saat önce
Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.
Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:43 Kaynak: AA
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