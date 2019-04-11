Son Dakika Haberleri: Sudanlı Aktivistler Gösterilerin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu (2)

Sudanlı Aktivistler Gösterilerin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu (2)

1 saat önce

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:43 Kaynak: AA
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