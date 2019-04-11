Son Dakika Haberleri: Sudanlı Aktivistler Savunma Bakanı Avad Bin Avf'a Karşı Gösterilerin Devam Edilmesi Çağrısında...

Sudanlı Aktivistler Savunma Bakanı Avad Bin Avf'a Karşı Gösterilerin Devam Edilmesi Çağrısında...

1 saat önce

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.

Sudanlı Aktivistler Savunma Bakanı Avad Bin Avf'a Karşı Gösterilerin Devam Edilmesi Çağrısında..., System.String[]
Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
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