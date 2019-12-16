Sudanlı bakan ülkesinin "terör listesinden" çıkarılması için Katar'dan destek istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudanlı bakan ülkesinin 'terör listesinden' çıkarılması için Katar'dan destek istedi - Son Dakika

Sudanlı bakan ülkesinin "terör listesinden" çıkarılması için Katar'dan destek istedi

6 saat önce

Sudan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Haşim Tahir Şeyh Taha, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması çabalarında Katar'ın desteğini talep etti.

Sudanlı bakan ülkesinin

Sudan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Haşim Tahir Şeyh Taha, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması çabalarında Katar'ın desteğini talep etti.

"Katar Milli Günü" dolayısıyla Katar'ın Hartum Büyükelçisi Abdurrahman Bin Ali el-Kubeysi'nin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Törene katılan Taha, yaptığı konuşmada, "Katar, Darfur bölgesinde barışın sağlanması ve Aralık devrimini desteklemek için büyük çaba sarf ediyor. Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması çabalarında da Katar'ın desteklerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sudanlı bakan, Sudan ile Katar arasındaki ilişkilerin her alanda büyük gelişmeler gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sudan'daki geçici hükümet, barışın sağlanması, ekonomik krizin çözülmesi, tüm devletlerle dengeli bir dış politika oluşturma konularındaki önceliklerini belirledikten sonra Doha'nın Sudan'ın inşa ve kalkınma sürecini destekleyeceğini umuyoruz."

Katar Büyükelçisi Kubeysi de Doha'nın dışa açılım, İslam ve Arap coğrafyasıyla ilişkilerini güçlendirme politikasını benimsediğini belirterek, tarihi bir dönemden geçen Sudan'a ülkesinin desteğini vurguladı.Kubeysi, geçici hükümete halkın devrimin slogan haline gelen özgürlük, barış ve adalet taleplerini gerçekleştirebilmesi için başarı diledi.ABD yönetimi, Sudan'ı, dönemin cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 1993'te "terörü destekleyenler" listesine almıştı.

Mehmet Cahit Turhan, Sudan, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız
Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
02:38 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:31 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
02:27 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:17 SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
01:52 Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 03:43:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudanlı bakan ülkesinin "terör listesinden" çıkarılması için Katar'dan destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]