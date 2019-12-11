Sudanlı çevreci aktivist kadın, iklim kriziyle mücadelesini ayetlerle yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sudanlı çevreci aktivist kadın, iklim kriziyle mücadelesini ayetlerle yapıyor - Son Dakika Dünya

Sudanlı çevreci aktivist kadın, iklim kriziyle mücadelesini ayetlerle yapıyor

6 saat önce

Sudanlı çevreci aktivist Lina Yasin, iklim değişikliğiyle mücadelede ülke çapında bilinen bir sima. Yasin, muhafazakar kesimin ilgisini cezbetmek için de meseleye farklı bir boyut kazandırıp Kuran'dan ayetlerle izah ediyor.

Sudanlı çevreci aktivist kadın, iklim kriziyle mücadelesini ayetlerle yapıyor, System.String[]

Sudan'da, Ağustos 2013'te meydana gelen sel felaketinde 50 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi ağır yaralandı ve on binlerce ev yıkıldı.


Lina Yasin ise o zaman henüz 15 yaşında bir lise öğrencisiydi.

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Sudan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:16 
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