Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım
38 dakika önce
Sudan'da devrik lider Ömer El Beşir'in rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf ettiği belirtildi.
Sudanlı lider geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığı sırada evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunmuştu.
Sudan
'da devrik lider Ömer El Beşir
'in rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan
'dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf ettiği belirtildi.
Sudanlı lider geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığı sırada evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29
Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı Boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam hayatını kaybetti ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediğini açıkladı