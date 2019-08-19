Son Dakika Haberleri: Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım
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Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım

38 dakika önce

Sudan'da devrik lider Ömer El Beşir'in rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf ettiği belirtildi. Sudanlı lider geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığı sırada evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunmuştu.

Sudanlı devrik lider El Beşir: Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldım, System.String[]
Sudan'da devrik lider Ömer El Beşir'in rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Sudanlı lider geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığı sırada evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunmuştu.
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Suudi Arabistan, Ömer El Beşir, Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29 
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