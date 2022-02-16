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Sudanlı general Burhan, uzlaşı için tüm siyasi oluşumlara ellerini uzattıklarını söyledi - Son Dakika

Sudanlı general Burhan, uzlaşı için tüm siyasi oluşumlara ellerini uzattıklarını söyledi

16.02.2022 18:02
Sudanlı general Burhan, uzlaşı için tüm siyasi oluşumlara ellerini uzattıklarını söyledi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ulusal uzlaşının sağlanması, özgür ve adil seçimlere ulaşmak için tüm siyasi oluşumlara ellerini uzattıklarını söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ulusal uzlaşının sağlanması, özgür ve adil seçimlere ulaşmak için tüm siyasi oluşumlara ellerini uzattıklarını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Burhan, başkent Hartum'un batısındaki Vadi Seyyidina askeri bölgesinde ordu mensuplarına hitap etti.

Burhan, "Silahlı kuvvetler ve diğer düzenli güçlerin bir gün kendi halkını öldürmek için namlularını onlara doğrultmayı düşünmeleri mümkün değildir. Ulusal uzlaşının sağlanması ve özgür seçimlere ulaşmak için tüm siyasi oluşumlara ellerimizi uzattık." ifadelerini kullandı.

Burhan, silahlı kuvvetlerin iktidarı yalnızca ulusal mutabakatla seçilmiş bir hükümete devredeceğini yineledi.

Sudan'da geçen sene ekim ayındaki askeri müdahalenin ardından hükümetin feshiyle derinleşen siyasi kriz henüz çözülemedi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre, 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle süren gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 81 kişi hayatını kaybetti.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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Hartum, Sudan, Ekim, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudanlı general Burhan, uzlaşı için tüm siyasi oluşumlara ellerini uzattıklarını söyledi - Son Dakika


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