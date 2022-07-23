Sudanlı General Dagalu, iktidarı tamamen sivillere bırakma kararı aldıklarını açıkladı - Son Dakika
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Sudanlı General Dagalu, iktidarı tamamen sivillere bırakma kararı aldıklarını açıkladı

23.07.2022 13:40
Sudanlı General Dagalu, iktidarı tamamen sivillere bırakma kararı aldıklarını açıkladı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu, "İktidarı tamamen sivillere bırakmaya karar verdik.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu, "İktidarı tamamen sivillere bırakmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Dagalu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin, birliğini, güvenliğini ve toplumsal dokusunu tehdit eden, modern tarihindeki en tehlikeli krizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, kabile çatışmalarının ülke geneline yayılmasının, yükselen kin ve ırkçılık seslerinin kaçınılmaz olarak ülkeyi çöküşe götüreceğini, bu duruma sessiz kalmayacaklarının ifade etti.

Ülkedeki siyasi, devrimci ve toplumsal güçler ile tüm vatanseverleri birleşmeye, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat etmeye, Sudan'daki krizlerde acil ve etkili siyasi çözümlere ulaşmak için aklın sesine kulak vermeye çağıran Dagalu, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil ve batıdaki Darfur bölgelerinde, Sudan'ın doğusunda ve başkent Hartum'da, ülkenin her yerinde haksız yere öldürülen herkes için üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Ülkenin istikrarını zedeleyen bir iktidara tutunmayacağız"

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın 4 Temmuz'daki konuşması ile ilgili olarak Dagalu, şunları kaydetti:

"Samimi bir niyetle, tek ekip ruhuyla, sürekli istişare yoluyla birlikte formüle ettiğimiz bu kararları ülkedeki krize çözüm olarak sunduk. Vatandaşlarımızın kanını akıtan ve ülkenin istikrarını zedeleyen bir iktidara tutunmayacağız. Bu sebeple devrimci güçler ve ulusal siyasi güçlerle, askeri müdahale olmaksızın müzakere etmeye, birbirleriyle anlaşmak için onlara fırsat vermeye, iktidarı tamamen sivillere bırakmaya ve düzenli kuvvetler olarak anayasa ve kanunlarda belirtilen görevlerimizi yerine getirmeye karar verdik. Bu noktadan hareketle, tüm devrimci ve siyasi güçleri, geçiş dönemi kurumlarının oluşmasını sağlayacak acil çözümler için uzlaşmaya çağırıyorum. Ülkemizi güvenliğe kavuşturmak ve karşılaşabileceği her türlü zorluğu aşmak için elimden geleni yapacağım."

"Darfur'daki sıkıntılar karşısında şok oldum"

Dagalu, "Geçen haftalarda Darfur'daydım ve tekrar oraya döneceğim. Savaş yıllarının bıraktığı yıkımın boyutu, bölgenin bileşenleri arasındaki çatışmalar ve anlaşmazlıklar, yoksulluğun yayılması, kötü hizmetler ve devletin yokluğu karşısında şok oldum. Bu nedenle, ülkemizin her karışını güvenlik ve istikrara kavuşturmak, ırkçılık ve nefret söylemine kesin olarak son vermek için başlattığımız çalışmaya diğer yoldaşlarımla birlikte devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Aralık (2018) devriminin hedeflerini korumak için çalışma ile özgür ve adil bir seçimle sonuçlanacak geçiş dönemini ve demokratik dönüşümü koruma taahhütlerine bağlı kalacaklarını belirten Dagalu, askeri ve güvenlik konularında reform yapmak, Sudan'ın çeşitliliğini yansıtan, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini koruyan tek bir profesyonel orduya ulaşmak için ve silahlı gruplarla imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nı uygulamak için çalışacağını kaydetti.

Uluslararası girişimler sonuçsuz kaldı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker-sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Hükümet, 3 Ekim 2020'de ise ülkedeki silahlı gruplarla Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış anlaşması imzaladı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin (AfB) başlattığı uzlaşı ve diyalog girişimlerden henüz netice alınamadı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan, 4 Temmuz'daki ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, BM, AfB ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sudan, Güncel, Son Dakika

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