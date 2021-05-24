Sudanlı göstericiyi öldürmekle suçlanan binbaşıya idam cezası verildi - Son Dakika

Sudanlı göstericiyi öldürmekle suçlanan binbaşıya idam cezası verildi

Sudan'da 2019'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestoculardan Hanefi Abdülşakur'u öldürmekle suçlanan Binbaşı Yusuf Muhiddin El-Faki idama mahkum edildi.

Sudan'da 2019'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestoculardan Hanefi Abdülşakur'u öldürmekle suçlanan Binbaşı Yusuf Muhiddin El-Faki idama mahkum edildi. Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Yargıtay Hakimi Salah Mahcup başkanlığındaki Omdurman Ceza Mahkemesi, Hanefi Abdülşakur davasıyla ile ilgili kararını açıkladı. Alınan kararla göstericilerden Abdülşakur'u öldüren Binbaşı El-Faki idam cezasına çarptırıldı. Binbaşı El-Faki, Omdurman'ın Doha semtinde 3 Haziran 2019'da Abdülşakur'u arabası ile ezerek öldürmüştü.

Son Dakika

Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi

Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı

Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada

CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti

Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu

Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı