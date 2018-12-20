Son Dakika Haberleri: Sudanlı Muhalefet Lideri Sürgünden Döndü

Sudanlı Muhalefet Lideri Sürgünden Döndü

1 saat önce

Sudan muhalefet lideri Sadık El Mehdi, yaklaşık bir yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü.

Sudanlı Muhalefet Lideri Sürgünden Döndü, System.String[]
Sudan muhalefet lideri Sadık El Mehdi, yaklaşık bir yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü.

Sudan'ın önde gelen muhalefet lideri Sadık el Mehdi, yaklaşık bir yıllık sürgünün ardından ülkesine geri döndü. Mehdi, kendisini karşılayan yaklaşık 7 bin kişiye hitap ederek, demokrasiye geçiş çağrısı yaptı. Omdurman kentinde kendisini karşılayanlara hitap eden Mehdi, "Rejim başarısız oldu, ulusal paranın değeri düştü" dedi.

Mehdi'yi karşılayan insanlar ise "Halk yeni bir rejim istiyor" ve "Savaşmaya hayır" diye slogan attı.

Demokratik yolla seçilmiş son Sudanlı Başbakan olan Mehdi, 1989 yılında darbeyle görevden alınmıştı. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:52 Kaynak: İHA

Sudan, Politika
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