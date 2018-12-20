Sudanlı Muhalefet Lideri Sürgünden Döndü

Sudan muhalefet lideri Sadık El Mehdi, yaklaşık bir yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü.

Sudan muhalefet lideri Sadık El Mehdi, yaklaşık bir yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü.



Sudan'ın önde gelen muhalefet lideri Sadık el Mehdi, yaklaşık bir yıllık sürgünün ardından ülkesine geri döndü. Mehdi, kendisini karşılayan yaklaşık 7 bin kişiye hitap ederek, demokrasiye geçiş çağrısı yaptı. Omdurman kentinde kendisini karşılayanlara hitap eden Mehdi, "Rejim başarısız oldu, ulusal paranın değeri düştü" dedi.



Mehdi'yi karşılayan insanlar ise "Halk yeni bir rejim istiyor" ve "Savaşmaya hayır" diye slogan attı.



Demokratik yolla seçilmiş son Sudanlı Başbakan olan Mehdi, 1989 yılında darbeyle görevden alınmıştı. - HARTUM

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye Küstah Tehdit!

CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapılıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti

Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı