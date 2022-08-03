Sudan muhalefeti, ülkedeki krizlerin yeni anayasal düzenlemeler gerektirdiğini belirtti

Sudanlı muhalif siyasi gruplar, ülkedeki krizler nedeniyle yeni anayasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Eski iktidar koalisyonu ve mevcut askeri yönetim karşıtı Özgürlük ve Değişim Güçleri-Merkez Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "ülkenin karanlık tünelden çıkabilmesinin ancak halkın, darbenin (25 Ekim 2021'deki askeri müdahale) sona erdirilmesi talebine gerçekçi bir yanıt almasıyla mümkün olabileceği" belirtildi.

Krizden kurtulabilmenin yolunun, yeni anayasal düzenlemelere göre geçiş sürecini yönetecek tam demokratik ve sivil bir otoritenin kurulmasından geçtiği ifade edilen açıklamada, anayasal görevlerini yerine getiren, siyasi, ekonomik ve ticari hayattan uzak duracak tek bir milli ordu oluşturulması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, ordunun yönettiği ve ülkedeki en üst iktidar organı olan Egemenlik Konseyinin Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'nun, 25 Ekim 2021'deki sivil geçiş hükümetine yönelik askeri müdahale ile ilgili açıklamalarıyla "darbenin" başarısızlığını ve ülkenin her alanda çöktüğünü kabul ettiği ve bunun darbeye karşı çıkan kitlesel halk hareketinin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Dagalu, 1 Ağustos'ta BBC'ye verdiği mülakatta, "Şu anda bahsedemeyeceğim nedenlerden dolayı değişimde başarılı olamadık. Değişimi düşündüğünüzde bir hedefiniz ve değişim için bir vizyonunuz olur. Ancak ne yazık ki planlanan şey gerçekleşmedi ve başarısız oldu. Şimdi durum daha kötüye gitti." ifadelerini kullanmıştı.

Özgürlük ve Değişim Güçleri-Merkez Konseyi; Sudan Meslek Odaları Birliği, Devrimci Cephe, Muhalif Federal Birlik ve Milli Uzlaşı Güçleri koalisyonundan oluşuyor.

Askeri müdahale sonrası siyasi istikrar sağlanamadı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Asker ve siviller arasındaki 4 ay süren krizin sonlandırılması için 39 ay sürmesi öngörülen ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri Anlaşması, geniş bir uluslararası katılımla 17 Ağustos 2019'da imzalandı.

Başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 21 Ağustos 2019'da yemin etti ve 5 Eylül 2019'da geçiş döneminin ilk hükümetini kurdu.

Ordu ile sivil yönetim arasında iktidar mücadelesi ve ciddi fikir ayrılıkları yaşanması sonucu asker, 25 Ekim 2021'de yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan etti, hükümeti feshetti, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına aldı.

Teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak 2022'de görevinden istifa etti.

25 Ekim 2021'den bu yana Sudan Direniş Komiteleri, bazı siyasi güçler ve sendikaların organize ettiği gruplar, sivil demokratik yönetime geçiş talebiyle ordunun kararlarını protesto gösterileri düzenliyor.

Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.