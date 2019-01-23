Son Dakika Haberleri: Sudanlı Muhalifler Devlet Başkanı Beşir Karşıtı Gösteri Düzenleyecek

Sudanlı Muhalifler Devlet Başkanı Beşir Karşıtı Gösteri Düzenleyecek

1 saat önce

Sudan'da farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile muhaliflerden Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu, yarın Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için başkanlık sarayına doğru düzenlenecek gösteriler...

Sudanlı Muhalifler Devlet Başkanı Beşir Karşıtı Gösteri Düzenleyecek, System.String[]
Sudan'da farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile muhaliflerden Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu, yarın Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için başkanlık sarayına doğru düzenlenecek gösteriler için 17 noktanın belirlendiğini duyurdu.

Muhaliflerden yapılan ortak yazılı açıklamada, yarın gösterilerin başkent Hartum'da 4, Umdurman kentinde 4 ve Bahri kentinde ise 9 olmak üzere 17 noktadan hareket ederek başkanlık sarayına doğru ilerleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, gösterilerin, hedefine ulaşıncaya kadar barışçıl olarak kalacağı ifade edildi.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan hükümetinin verilerine göre, gösterilerde 26 kişi hayatını kaybederken, Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısının 40'a ulaştığını ifade ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Aralık, Sudan, Güncel
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