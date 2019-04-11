Sudanlı Muhaliflerden "Gösteriler Sürecek" Açıklaması

Sudan'daki muhalif gruplar, askeri darbenin sorunlara çözüm olmayacağını belirterek, sivil yönetim için gösterilere devam çağrısı yaptı.

Sudan'daki muhalif gruplar, askeri darbenin sorunlara çözüm olmayacağını belirterek, sivil yönetim için gösterilere devam çağrısı yaptı.



Başkent Hartum'da ordu merkez karargahı önünde göstericilere seslenen muhalif Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir, Özgürlük ve Değişim Güçlerinin devrim talepleri gerçekleşene kadar gösterilere devam edilmesi kararı aldığını duyurdu.



Devrimin zafere ulaşacağını söyleyen Dakir, "Özgürlük ve Değişim Güçleri devrimin meşru talepleri yerine getirilene kadar gösterilere devam edilmesi kararı aldı." ifadesini kullandı.



"Yönetime el koymak çözüm değil"



Öte yandan ülkede bazı muhalefet partileri ile Sudan Meslek Odaları (SPA) yayımladığı ortak açıklamada, ordunun yönetime el koymasıyla Sudan'ın sorunlarının çözülemeyeceğini belirtti.



"Sorunların tek çözümü iktidarın üzerinde anlaşılan sivil bir yönetime devredilmesidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, devrimin hedeflerine ulaşılana kadar ordu karargahı önündeki protestoların devam edeceği vurgulandı.



Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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