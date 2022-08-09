Sudanlı öğrenciler, yazar Mustafa Kutlu'nun eserlerini anlattı - Son Dakika
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Sudanlı öğrenciler, yazar Mustafa Kutlu'nun eserlerini anlattı

09.08.2022 23:26
Sudanlı öğrenciler, yazar Mustafa Kutlu'nun eserlerini anlattı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Sudan'da Türkoloji öğrencilerinin yazar Mustafa Kutlu'nun eserlerini anlattıkları panel düzenledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Sudan'da Türkoloji öğrencilerinin yazar Mustafa Kutlu'nun eserlerini anlattıkları panel düzenledi.

Hartum Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesinde Türkçe öğretmeni Mehmet Raşit Öztürk'ün moderatörlüğünde yapıldı.

Üniversitenin Türkoloji bölümü öğrencilerinin yazar Mustafa Kutlu'nun biyografisini ve seçme eserlerini anlattıkları panele, Hartum Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, üniversitedeki Türkçe öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Türk edebi şahsiyetleri, Sudanlılara ilham verecek"

Eğitim Müşaviri Bozbaş, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gerek geçmişte gerekse günümüzde önemli edebi şahsiyetlere sahip olmasına rağmen bunların dünya kamuoyunda henüz hak ettikleri değeri bir türlü bulamadıklarını belirterek "Bu sebeple müşavirlik olarak Sudan'da Türk edebi şahsiyetlerinin önemli eserlerini Sudan toplumu arasında daha tanınır ve görünür kılmak misyonunu benimsemiş bulunmaktayız." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği ve düşünce devrimine imza atmış edebi şahsiyetlerin Sudan'da kimliğini arayan on binlerce kişiye de ilham vereceğini dile getiren Bozbaş, şunları söyledi:

"Sudan'da Mustafa Kutlu'nun tanıtılması ile başladık, tam da bu noktada son yıllarda Türk edebi şahsiyetleri arasında mevcut dünya nizamını bir zulüm düzeni olarak tanımlayan ve yeni bir nizamın ancak ahlaki bir zemine oturtulması halinde başarılı olacağını söyleyen Mustafa Kutlu'dan seçilen bazı hikayeler, Sudan'da Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesinde Türkoloji bölümünde okuyan gençler arasında okunuyor ve bugün de katılımcıların huzurunda anlatılarak tartışılıyor."

"Amaç Sudan ve Türk kültürünü birbirine yakınlaştırmak"

Türkçe öğretmeni Öztürk de bu çalışmayla Sudan kültürü ve Türk kültürünü birbirine yakınlaştırmak ve Türk edebiyatı ile Sudanlı gençleri birebir tanıştırmanın amaçlandığını ifade etti.

Öztürk, "Burada arkadaşlarımız, 2 aylık bir süreçte kitaplar okudular ve bu kitapların okumaları neticesinde anlatılan hikayeyi kendi ifadeleri ile ve kendi gözlemleri ile bir Sudanlı genç olarak dile getirdiler. Bu dile getiriş esnasında Türkiye ile Sudan arasındaki kültürler arası diyaloğu ve iki milletin ortak noktalarını yakalamak, Anadolu insanının Sudan'da tanınmasını sağlamak ve ortak çatı altında İslami, edebi ve manevi değerleri kuvvetlendirmek hedeflendi." diye konuştu.

Öğrencilerden Uhud Abdulazim, Mustafa Kutlu'nun 'Ya Tahammül ya Sefer' kitabını isminden dolayı tercih ettiğini belirterek "Hayat da öyle. ya tahammül edersiniz ya da sefere çıkarsınız. Bu çalışmayı yaparak yeni kültür ve yeni kelimeler öğrendim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

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