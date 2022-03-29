Sudanlı protestocular ana yolları trafiğe kapattı - Son Dakika
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Sudanlı protestocular ana yolları trafiğe kapattı

29.03.2022 18:11
Sudanlı protestocular ana yolları trafiğe kapattı

Sudan'da sivil yönetim ve demokrasi yanlısı protestocular, askerin yönetimi sivillere devretmemesi nedeniyle başkent Hartum'daki ana caddeleri trafiğe kapattı.

Sudan'da sivil yönetim ve demokrasi yanlısı protestocular, askerin yönetimi sivillere devretmemesi nedeniyle başkent Hartum'daki ana caddeleri trafiğe kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askeri yönetim karşıtı eylemciler; taşlar, ağaçlar ve yaktıkları araç lastikleriyle birçok noktada araç geçişine engel oldu.

Sudan ordusunun ve polisinin müdahalesinin ardından yollar yeniden açıldı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, dün, başkent Hartum ve Gadarif kentlerindeki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 73 kişi yaralandı.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den beri siyasi ve ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede çözüme dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

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Tonlarca ağırlıktaki karın araçların üzerine düşme anı kamerada Tonlarca ağırlıktaki karın araçların üzerine düşme anı kamerada

Tragger, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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