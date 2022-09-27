Sudanlı yetkililer morglardaki kimliği belirsiz yüzlerce cesedin "otopsisiz" gömülmesini istiyor - Son Dakika
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Sudanlı yetkililer morglardaki kimliği belirsiz yüzlerce cesedin "otopsisiz" gömülmesini istiyor

27.09.2022 17:28
Sudanlı yetkililer morglardaki kimliği belirsiz yüzlerce cesedin "otopsisiz" gömülmesini istiyor

Sudanlı sağlık yetkilileri, hükümetin ölüm nedenlerini gizlediği ve definlere izin vermediği yönündeki iddiaların odağındaki bazı morglarda bekletilen binin üzerindeki kimliği belirsiz cesedin hastalıkların yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sudanlı sağlık yetkilileri, hükümetin ölüm nedenlerini gizlediği ve definlere izin vermediği yönündeki iddiaların odağındaki bazı morglarda bekletilen binin üzerindeki kimliği belirsiz cesedin hastalıkların yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bazı cesetlerin, 2019'da ordu karargahı önünde askeri yönetim karşıtı oturma eylemi düzenledikten sonra kendilerinden haber alınamayan ve öldürüldükleri ileri sürülen protestoculara ait olduğu iddia ediliyor.

Askeri yönetim karşıtı bazı gruplar, usulüne uygun otopsilerin yapılmamasının bu cinayetlerin kanıtlarını gizleme girişimi olduğuna inanıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Halid Muhammed Halid, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, morgun bir pazar yerine yakınlığı nedeniyle endişelerini ifade ederek, cesetlerin bölgede vebaya yol açabileceğini söyledi.

Halid, bağımsız otopsiye gerek olmadığını savunarak, kamu güvenliği nedeniyle cesetlerin toplu gömülmesi kanaatinde olduklarını ifade etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi ise bağımsız ve güvenilir uluslararası bir adli tıp heyeti gelmeden defin işlemlerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Hartum'un farklı bölgelerindeki morgların yakınlarında yaşayanlar, kapasite yetersizliği nedeniyle istiflenen ve elektrik kesintileri nedeniyle kokuşan cesetlerin defnedilmemesinden şikayetçi olmuştu.

Başsavcılığın geçen ay otopsi yapılmadan cesetlerin gömülebileceğine dair kararı da tepkiler üzerine ertelenmişti.

YORUMLAR
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Sudan'da morglardaki binlerce kimliksiz cesedin defnedilememesi halkın tepkisini çekti Sudan'da morglardaki binlerce kimliksiz cesedin defnedilememesi halkın tepkisini çekti
Kaynak: AA

Hartum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudanlı yetkililer morglardaki kimliği belirsiz yüzlerce cesedin 'otopsisiz' gömülmesini istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sudanlı yetkililer morglardaki kimliği belirsiz yüzlerce cesedin "otopsisiz" gömülmesini istiyor - Son Dakika
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