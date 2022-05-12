Sudanlı siyasiler ve gazeteciler Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Sudanlı siyasiler ve gazeteciler Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı

12.05.2022 05:21
Sudanlı siyasiler ve gazeteciler Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı

Sudan'da siyasiler ve basın mensupları, İsrail askerlerinin Al Jazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürmesini kınadı.

Sudan'da siyasiler ve basın mensupları, İsrail askerlerinin Al Jazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürmesini kınadı.

Başkent Hartum'daki Al Jazeera ofisi önünde dayanışma gösterisi düzenleyen grup, İsrail'i protesto etti.

Ebu Akile'nin fotoğrafını taşıyan gruptakiler, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Al Jazeera Sudan ofis müdürü Muselmi el-Kebbaşi, eylem sırasında yaptığı açıklamada, "Bu, Sudan'daki siyasi ve toplumsal yelpazenin tüm renklerini bir araya getiren bir gösteri. Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile suikastını ve gerçeklerin üzerinin örtülmesini reddetmek için toplandık." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ali ed-Dali de "Bugün Arap ve Afrika halkları ve dünya için üzücü bir gün. Şirin ölmedi, davasına ve Filistin davasına inanan cesur bir gazeteciyi kaybettik." şeklinde konuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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Al Jazeera, İsrail, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudanlı siyasiler ve gazeteciler Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı - Son Dakika


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