Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi

21.04.2022 23:55

Türkiye'deki farklı üniversitelerden 80'li yıllardan bu yana mezun olan Sudanlı öğrenciler, Sudan'ın başkenti Hartum'daki iftar sofrasında buluştu.

Türkiye'deki farklı üniversitelerden 80'li yıllardan bu yana mezun olan Sudanlı öğrenciler, Sudan'ın başkenti Hartum'daki iftar sofrasında buluştu.

İftar programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Eğitim Müşaviri Gökhan Özbaş katıldı.

Programda, Sudan Türkiye Mezunları Derneği yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye'den farklı üniversitelerde eğitim görmüş Sudanlı mezunlar katıldı.

Etkinlikte AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Neziroğlu, "Bugün Hartum'da Türkiye mezunu öğrencilerle beraber iftar yaptık. Hem eski hem yeni mezunlar. Geleneksel olarak bu iftarları yapıyoruz ama Kovid-19 nedeniyle ara vermiştik. Şimdi de tekrar başladık." dedi.

"Aynı yılda mezun olduğum bir Sudanlı arkadaşla tekrar burada buluştuk"

Görüşmenin hoş bir şekilde geçtiğinin altını çizen Neziroğlu, "Kendi adıma da güzel oldu. 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) birlikte mezun olduğumuz bir Sudanlı arkadaşla tekrar burada iftar vesilesiyle buluştuk." ifadelerini kullandı.

Neziroğlu, Türkiye'ye eğitim açısından çok büyük bir ilgi olduğunu, hem Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Türkiye Bursları ile hem kendi imkanlarıyla Türkiye'de okumak isteyen çok sayıda öğrenci bulunduğunu belirterek, Sudan Türkiye Mezunları Derneğinin bu anlamda verdiği desteğe övgüde bulundu.

"Mezunlar arasında büyükelçi de var"

Türkiye'den mezunlarının burada farklı yerlerde görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Türkiye Büyükelçisi, "Mezunlarımızın bir kısmı ticaretle uğraşıyor. Akademisyenler ve hatta rektör olanlar var, bürokraside önemli konumlarda olanlar var, aralarında büyükelçi olan da var." şeklinde konuştu.

Eğitim alanındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirten Neziroğlu, geçen haftalarda Yükseköğretim ve Eğitim Bakanları ile görüştüğünü ve bu konudaki kararlılıklarını ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye Mezunlarından Halid Ebu Ali ise bugün bu program vesilesiyle Türkiye'de yaşadıkları güzel anıları konuştuklarını söyleyerek, Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi
Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi
Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi
Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi
Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi

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Türkiye Diyanet Vakfından, Sudan'daki Afrikalı öğrencilere iftar Türkiye Diyanet Vakfından, Sudan'daki Afrikalı öğrencilere iftar

Türkiye, Hartum, İftar, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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