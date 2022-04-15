Sudanlı ve ABD'li yetkililer askeri iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı - Son Dakika

Sudan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Osman el-Hüseyin, ABD'nin Hartum'daki askeri ataşesi Joseph Volcker ile bir araya geldi.

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, dün başkent Hartum'daki ordu karargahında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bu ilişkileri, iki ülke halkları ve ordularının menfaatine hizmet edecek, güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde ilerletmenin yolları ele alındı.