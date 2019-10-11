Son Dakika Haberleri: - Sudanlı Yetimlerden Türkiye İçin Dua
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- Sudanlı Yetimlerden Türkiye İçin Dua

28 dakika önce

- Sudanlı yetimlerden Türkiye için duaHARTUM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimler dualarıyla destek verdi.

- Sudanlı yetimlerden Türkiye için dua

HARTUM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimler dualarıyla destek verdi.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Sudanlı yetimlerden destek geldi. Sudanlı yetimler, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye ve Türk askerlerine dua etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya gelen Sudanlı yetimler hep bir ağızdan dua okudu.

- Sudanlı Yetimlerden Türkiye İçin Dua

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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