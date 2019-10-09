Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:57 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti. - HARTUM
Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu Son dakika! YPG/PKK'dan Cerablus'ta saldırı: 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler Ceylanpınar'da Mehter Marşı'yla askere moral veriliyor