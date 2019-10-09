- Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua

HARTUM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti.