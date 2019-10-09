- Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
23 dakika önce
- Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye duaHARTUM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
- Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
HARTUM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti.
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