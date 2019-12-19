Sudanlılar "Aralık Devrimi"nin birinci yılında sokakları doldurdu - Son Dakika
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Sudanlılar "Aralık Devrimi"nin birinci yılında sokakları doldurdu

6 saat önce

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği "Aralık Devrimi"nin birinci yıl dönümü kutlandı.

Sudanlılar

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği "Aralık Devrimi"nin birinci yıl dönümü kutlandı.

Başkent Hartum'un yanı sıra Umdurman, Ubeyd, Atbera, Port Sudan, Damazin gibi çok sayıda kentte caddeleri dolduran binlerce kişi, 19 Aralık 2018 devriminin birinci yıl dönümünü kutlarken rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenleri andı.

Sudan bayraklarıyla başkentteki Yeşil Meydan'da toplananlar, "özgürlük, barış, adalet", "devrim halkın tercihi, kısasa kısas", "halk şehitlerin kısasını istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Geceden yoğun güvenlik önlemleri alan, çok sayıda ana caddeyi trafiğe kapatan, kritik noktalara beton bariyerler yerleştiren emniyet mensupları, göstericileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile devrim sürecinde gösterilerin odağındaki ordu karargahı çevresine yaklaştırmadı.

Başkentten kalkan devrim trenini binlerce kişi uğurladı

Başkentten devrimin fitilinin ateşlendiği kuzeydeki Atbera kentine binlerce Sudanlının katılımıyla devrim treni uğurlandı.

Bazı partiler ile şehit ailelerinin yakınları da vatandaşlara Atbera'daki kutlamalara katılmaları çağrısında bulundu. Devrim kutlamalarının bir hafta sürmesi bekleniyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askerin yönetime el koymasının ardından 21 Ağustos'ta asker sivil ortak geçiş yönetimi başlamıştı.

Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından siyasi kriz ortamında başkent Hartum'da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmıştı. Olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti. Sudan Savcılığı, olaylarda 87 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Mahkemenin 14 Aralık'ta yolsuzluktan iki yıl hapsine hükmettiği Ömer el-Beşir'in "iktidara geldiği 1989 darbesi", "Darfur ve Mavi Nil'de insanlık suçları", "tecavüz", "işkence", "zorla kaybetme", "rejim karşıtı protestocuların öldürülmesi" ve "diğer yolsuzluk suçlamalarından" da hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Aralık, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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