Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği "Aralık Devrimi"nin birinci yıl dönümü kutlandı.
Başkent Hartum'un yanı sıra Umdurman, Ubeyd, Atbera, Port Sudan, Damazin gibi çok sayıda kentte caddeleri dolduran binlerce kişi, 19 Aralık 2018 devriminin birinci yıl dönümünü kutlarken rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenleri andı.
Sudan bayraklarıyla başkentteki Yeşil Meydan'da toplananlar, "özgürlük, barış, adalet", "devrim halkın tercihi, kısasa kısas", "halk şehitlerin kısasını istiyor" şeklinde sloganlar attı.
Geceden yoğun güvenlik önlemleri alan, çok sayıda ana caddeyi trafiğe kapatan, kritik noktalara beton bariyerler yerleştiren emniyet mensupları, göstericileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile devrim sürecinde gösterilerin odağındaki ordu karargahı çevresine yaklaştırmadı.
Başkentten kalkan devrim trenini binlerce kişi uğurladı
Başkentten devrimin fitilinin ateşlendiği kuzeydeki Atbera kentine binlerce Sudanlının katılımıyla devrim treni uğurlandı.