Sudanlılar bayram namazında Mescid-i Aksa ve Filistinliler için dua etti - Son Dakika

Sudan'da bayram namazı için toplanan Müslümanlar, Mescid-i Aksa ve Filistinliler için dua etti.
Sudanlı Müslümanlar, bayram namazı için başkent Hartum'daki iki meydanda bir araya geldi.
Hartum-2 Meydanı'nda bayram namazını kıldıran Sudanlı İmam İsmail Muhammed Halifa, hutbede yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinliler için değil, bütün Müslümanların meselesi olduğuna dikkati çekti.
Mescid-i Aksa sevgisinin herkeste olması gerektiğini belirten Halifa, "Elimizden geldiğince Aksa'ya destek verelim." dedi.
Bayram namazını kılan Sudanlılar, bayramlaştıktan sonra dağıldı.
Kaynak: AA
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