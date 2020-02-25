Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti - Son Dakika

Sudanlılar, hükümetin, Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereleri derhal durdurması talebiyle başbakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

Etiyopya sınırına ve baraja çok yakın bir noktada yer alan Mavi Nil eyaletindeki Func bölgesi halkından aktivistler, bölgelerine zarar vereceği gerekçesiyle barajla ilgili müzakerelerin durdurulması, müzakere heyetinin yargılanması ve geçmiş müzakere turlarının metinlerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas'ın görevden alınmasını talep eden protestocular, Etiyopya'dan barajla ilgili güvenlik çalışmaları yapması ve bunu bölge halkıyla paylaşmasını, barajın inşasından kaynaklanacak çevresel, sağlık ve psikolojik zararları tazmin etmesini istedi.

Bölge temsilcisi Ubeyd Muhammed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestonun amacının, Hedasi Barajı müzakerelerinin bir önce durdurulması için hükümete bir bildiri teslim etmek olduğunu söyledi.

Süleyman, "Hedasi Barajı neredeyse tamamlanmak üzere. Her barajın, inşa edildiği çevreye birtakım zararları olur. Hedasi, Func halkına yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Barajın su kaçırması gibi büyük riskleri göz önüne alarak, bölgenin Etiyopya ile eşit kazanımlara sahip olmasını bekliyoruz. Ancak biz baraj konusunda Sudanlılar ve Func bölgesi halkından tamamen gizlenen bilgiler olduğunu düşündüğümüzden hükümete bir bildiri sunmak istedik." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşma imzalanmasının yakın olduğu bildirilmişti.

Hedasi Barajı müzakereleri

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan ve bugün 91 yaşında hayatını kaybeden Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak, Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil Nehri'ndeki yıllık su hissesi 55 milyar metreküp, Sudan'ın ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti. Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda 6 Ekim 2019'da yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım 2019'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu ülkeler geçen ayın sonunda Washington'da bir araya gelerek, barajla ilgili müzakerelere başlamıştı.