Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti - Son Dakika

Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti

34 dakika önce

Sudanlılar, hükümetin, Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereleri derhal durdurması talebiyle başbakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti, System.String[]

Sudanlılar, hükümetin, Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereleri derhal durdurması talebiyle başbakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

Etiyopya sınırına ve baraja çok yakın bir noktada yer alan Mavi Nil eyaletindeki Func bölgesi halkından aktivistler, bölgelerine zarar vereceği gerekçesiyle barajla ilgili müzakerelerin durdurulması, müzakere heyetinin yargılanması ve geçmiş müzakere turlarının metinlerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas'ın görevden alınmasını talep eden protestocular, Etiyopya'dan barajla ilgili güvenlik çalışmaları yapması ve bunu bölge halkıyla paylaşmasını, barajın inşasından kaynaklanacak çevresel, sağlık ve psikolojik zararları tazmin etmesini istedi.

Bölge temsilcisi Ubeyd Muhammed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestonun amacının, Hedasi Barajı müzakerelerinin bir önce durdurulması için hükümete bir bildiri teslim etmek olduğunu söyledi.

Süleyman, "Hedasi Barajı neredeyse tamamlanmak üzere. Her barajın, inşa edildiği çevreye birtakım zararları olur. Hedasi, Func halkına yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Barajın su kaçırması gibi büyük riskleri göz önüne alarak, bölgenin Etiyopya ile eşit kazanımlara sahip olmasını bekliyoruz. Ancak biz baraj konusunda Sudanlılar ve Func bölgesi halkından tamamen gizlenen bilgiler olduğunu düşündüğümüzden hükümete bir bildiri sunmak istedik." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşma imzalanmasının yakın olduğu bildirilmişti.

Hedasi Barajı müzakereleri

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan ve bugün 91 yaşında hayatını kaybeden Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak, Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil Nehri'ndeki yıllık su hissesi 55 milyar metreküp, Sudan'ın ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti. Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda 6 Ekim 2019'da yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım 2019'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu ülkeler geçen ayın sonunda Washington'da bir araya gelerek, barajla ilgili müzakerelere başlamıştı.

Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'nun savaş tatbikatı Dynamic Manta-2020, Türkiye'nin de güçlü katılımıyla başladı
Tasarım devi Pininfarina'nın CEO'sundan yerli otomobil için övgü dolu sözler 25 yıldır kola bağımlısı olan adam günde 5 litre kola içiyor Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı

Son Dakika Haberleri
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:50:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]