Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti - Son Dakika
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Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti

6 saat önce

Sudanlılar, hükümetin, Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereleri derhal durdurması talebiyle başbakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

Sudanlılar, hükümetin, Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereleri derhal durdurması talebiyle başbakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

Etiyopya sınırına ve baraja çok yakın bir noktada yer alan Mavi Nil eyaletindeki Func bölgesi halkından aktivistler, bölgelerine zarar vereceği gerekçesiyle barajla ilgili müzakerelerin durdurulması, müzakere heyetinin yargılanması ve geçmiş müzakere turlarının metinlerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas'ın görevden alınmasını talep eden protestocular, Etiyopya'dan barajla ilgili güvenlik çalışmaları yapması ve bunu bölge halkıyla paylaşmasını, barajın inşasından kaynaklanacak çevresel, sağlık ve psikolojik zararları tazmin etmesini istedi.

Bölge temsilcisi Ubeyd Muhammed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestonun amacının, Hedasi Barajı müzakerelerinin bir önce durdurulması için hükümete bir bildiri teslim etmek olduğunu söyledi.

Sudanlılar, Etiyopya ile yapılan Hedasi Barajı müzakerelerini protesto etti

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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