Sudanlılar etnik çatışmaların sonlandırılması için hükümete çağrı yaptı - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan göstericiler, Port Sudan'da yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan etnik çatışmaların sonlandırılmasını istedi.

Başbakanlık önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup "Port Sudan silahı yere indir" ve "Sudan'ın her tarafında çatışmaları durdurun" pankartları taşıdı.

Hartum Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve Sudan Barış Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tamir Muhammed Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetten, Sudan'ın farklı bölgelerinde devam eden etnik çatışmaların durdurulmasını talep ettiklerini aktardı.

Ahmed, "Sudan'ın doğusu başta olmak üzere farklı bölgelerindeki kanlı etnik çatışmaların sonlandırılması ve halkın güvenliğinin sağlanması için hükümete çağrı yapıyoruz." dedi.

Göstericilerden Şahinez Cemal ise Port Sudan'da yaşanan olaylara tüm Sudanlıların tepki göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetten isteğimiz ülkede barışın sağlanması." ifadelerini kullandı.

Sudan'da son bir haftadır devam eden etnik çatışmalarda en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.

Çatışmaların ardından Port Sudan'da 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.