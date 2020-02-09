Sudanlılar İsrail ile ilişkilerde normalleşme girişimlerini protesto etti - Son Dakika
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Sudanlılar İsrail ile ilişkilerde normalleşme girişimlerini protesto etti

7 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan göstericiler, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda'da görüşmesini ve yönetimin İsrail ile normalleşme çabalarını protesto etti.

Sudanlılar İsrail ile ilişkilerde normalleşme girişimlerini protesto etti, System.String[]

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan göstericiler, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda'da görüşmesini ve yönetimin İsrail ile normalleşme çabalarını protesto etti.

Başbakanlık binası önünde, Normalleşmeye Karşı Sudanlılar Birliği'nin organize ettiği eylemde, Burhan-Netanyahu görüşmesi karşıtı sloganlar atıldı.

Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya destek verilen eylemde, "Mescid-i Aksa'sız barışa hayır", "İsrail ile normalleşmeye hayır" ve "Ey Burhan Mossad'la nasıl uzlaşırsın?" yazılı pankartlar açıldı.

Eylemciler, Orgeneral Burhan ve İsrail'e tepki gösterdi.

Sudan'daki çok sayıda siyasi parti, Burhan-Netanyahu görüşmesini, "Filistinlileri sırtından bıçaklamak" olarak nitelendirmişti.

Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden oldu

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleriyle arasını yeniden düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 'hayır'ın başkenti" olarak da biliniyor.

İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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