Sudanlılar "tam sivil yönetim" için 5 aydır sokaklarda - Son Dakika
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Sudanlılar "tam sivil yönetim" için 5 aydır sokaklarda

24.03.2022 18:15
Sudanlılar "tam sivil yönetim" için 5 aydır sokaklarda

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması ve sonrasında aldığı kararlar, ülke genelinde protesto edildi.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması ve sonrasında aldığı kararlar, ülke genelinde protesto edildi.

Binlerce Sudanlı, başkent Hartum'un yanı sıra Medeni ve Atbera gibi birçok kentte, tam sivil yönetime geçiş sloganları attı, askeri yönetimin uygulamalarını reddetti.

Direniş Komitelerinin çağrısıyla toplanan göstericiler, "Tam sivil yönetim", "Kararımızdan asla dönmeyiz", "Özgürlük, barış ve adalet" yazılı pankartlar ve Sudan bayrakları taşıdı.

Polis, başkentte Cumhurbaşkanlığı yakınındaki göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti.

Eylemlerde, siyasi tutukluların serbest bırakılması da istendi.

Muhalif siyasi gruplar ve örgütler, askeri iktidarın çok sayıda siyasetçi ve aktivisti gözaltına aldığını iddia ediyor.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Protesto, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudanlılar 'tam sivil yönetim' için 5 aydır sokaklarda - Son Dakika


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