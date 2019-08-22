Sude'den bir ödül daha

"Deniz Yıldızı" temalı yarışmada 11 yaş grubunda özel ödül sahibi olarak Ekim ayında Evora şehrinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni, sergi açılışı ve tüm ülkelerden katılımcılarla birlikte farklı şehirlerde yarışma etkinliklerine katılmaya hak kazandı. Sude Kaymaz 2018 yılında da Bulgaristan'da gerçekleştirilen Uluslararası resim yarışmasında Dünya Birinciliği alarak hem Türkiye'nin hem Trabzon'un gururu olmuştu.



İlgili uluslararası yarışmaya Avusturalya, Azerbaycan, Arjanjin, Bangadeş ,Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Mısır, Estonya, Endonezya, İran, Portekiz, İspanya, Kanada, Kazakistan, Kıbrıs, Çin ,Hong Kong, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tayvan, Tayland, Türkiye, Özbekistan, Ukrayna, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Srilanka ülkelerinden eserler gönderildi. Bu eserler her yaş grubunda sınıflandırılarak çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.