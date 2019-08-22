Son Dakika Haberleri: Sude'den bir ödül daha
Son Dakika Magazin Haber

Sude'den bir ödül daha

41 dakika önce

"Deniz Yıldızı" temalı yarışmada 11 yaş grubunda özel ödül sahibi olarak Ekim ayında Evora şehrinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni, sergi açılışı ve tüm ülkelerden katılımcılarla birlikte farklı şehirlerde yarışma etkinliklerine katılmaya hak kazandı.

Sude'den bir ödül daha, System.String[]

"Deniz Yıldızı" temalı yarışmada 11 yaş grubunda özel ödül sahibi olarak Ekim ayında Evora şehrinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni, sergi açılışı ve tüm ülkelerden katılımcılarla birlikte farklı şehirlerde yarışma etkinliklerine katılmaya hak kazandı. Sude Kaymaz 2018 yılında da Bulgaristan'da gerçekleştirilen Uluslararası resim yarışmasında Dünya Birinciliği alarak hem Türkiye'nin hem Trabzon'un gururu olmuştu.


İlgili uluslararası yarışmaya Avusturalya, Azerbaycan, Arjanjin, Bangadeş ,Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Mısır, Estonya, Endonezya, İran, Portekiz, İspanya, Kanada, Kazakistan, Kıbrıs, Çin ,Hong Kong, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tayvan, Tayland, Türkiye, Özbekistan, Ukrayna, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Srilanka ülkelerinden eserler gönderildi. Bu eserler her yaş grubunda sınıflandırılarak çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Deniz Yıldızı, Trabzon, Kaymaz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Beşiktaş Esports'ta maaş krizi Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sude'den bir ödül daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]