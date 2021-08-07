Sude'nin ölümü sonrası sevgilisine tutuklama - Son Dakika

Sude'nin ölümü sonrası sevgilisine tutuklama

İZMİT'te sevgilisi Sude Akarsu'nun (18), evinde tabancayla başından vurulmuş bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Onur Öztürk (29), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İZMİT'te sevgilisi Sude Akarsu'nun (18), evinde tabancayla başından vurulmuş bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Onur Öztürk (29), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Öztürk'ün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. AİLENİN 'SAĞ EL' DETAYINI ANLATMASIYLA TUTUKLANDIPolis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Öztürk gözaltına alındı. 3 çocuk babası olan ve boşandığı öğrenilen Öztürk, ifadesi sonrası serbest kaldı. Sude'nin ailesi ise karakolda, sağ elini kullanan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk'ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

AİLENİN 'SAĞ EL' DETAYINI ANLATMASIYLA TUTUKLANDIPolis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Öztürk gözaltına alındı. 3 çocuk babası olan ve boşandığı öğrenilen Öztürk, ifadesi sonrası serbest kaldı. Sude'nin ailesi ise karakolda, sağ elini kullanan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk'ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine Öztürk, yeniden gözaltına alındı. Onur Öztürk, 'kasten öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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