Sude ve Cemre'nin Mutluluğu Kedilerle Katlandı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 13 yaşındaki Sude ve 9 yaşındaki Cemre, koruyucu anneleri Şefika Altunsoy'un yanında aile sıcaklığında büyüyor.

MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 13 yaşındaki Sude ve 9 yaşındaki Cemre, koruyucu anneleri Şefika Altunsoy'un yanında aile sıcaklığında büyüyor.



İlçeye bağlı, Toros Dağları'nda küçük bir belde olan Göktepe'de yaşayan 49 yaşındaki Altunsoy, bir evlilik yaptı. Eşinden ayrıldıktan sonra bir daha evlenmeyi düşünmeyen Altunsoy, yıllarca çocuk hasreti ile yaşadı.



Vefat eden babasından bağlanan emekli maaşıyla ve bahçesinde küçük çaplı tarımla uğraşarak geçimini sağlayan kadın, koruyucu aile olabilmek için defalarca ilgili yerlere başvurdu.



Bu talebi evli olmadığı için uzun süre gerçekleşmeyen Altunsoy, amacına 9 yıl önce ulaştı.



Altunsoy, ilk olarak şimdi 13 yaşında olan Sude'nin bakımını üstlendi. Sude'nin evde yalnız büyümesini istemeyen Altunsoy, 4 sene önce de bugün 9 yaşında olan Cemre'yi yanına aldı.



Sude ve Cemre'ye hem anne hem de baba olmaya çalışan Altunsoy, kedileri çok seven kızlarının isteğini kırmayıp sokakta yaşayan 3 kedinin de bakımını üstlendi.



Altunsoy, kızlarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi.



Gençliğinde "berdel" usulü evlilik yaptığını anlatan Altunsoy, "Ağabeyim ayrılınca benim evliliğimde de sorunlar başladı." dedi.



Daha sonra ayrıldığını belirten Altunsoy, bir daha evlenmeyi düşünmediğini ifade etti. Altunsoy, "Evlenmedim ama içimdeki çocuk hasreti bitmedi. Haberlerde koruyucu annelik kavramını duymuştum. Yol bilmem, sokak bilmem. 9 sene önce o zamanki belediye başkanı şimdi de tekrar aday olan Bayram Şahin'in yanına giderek bana yardımcı olmasını istedim. Beni Karaman'da gerekli yerlere götürdü. Yardımcı oldu. Sude'nin bakımını üstlendim." diye konuştu.



"Anne dediklerinde hissediyorum"



Sude'nin yalnız büyümemesi ve bir çocuğa daha yardımcı olabilmek için 4 sene önce de Cemre'yi yanına aldığını dile getiren Altunsoy, şöyle devam etti:



"Şimdi Sude 13, Cemre 9 yaşında. Ben onların biyolojik anneleri değilim ama kızlarım benim canım, ciğerim. Hem anne hem de baba olmaya çalışıyorum. Okullarına gidiyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Annelik özlemimi onlar sayesinde giderdim. Kızlarım da aile sıcaklığını yaşıyor. Onlar için canımı bile veririm. Biz çok duygusal, sevgi dolu bir aileyiz. Hayvanları da çok severiz. Evimizde 3 tane de sokak kedisi var. Onlara da aile olmaya çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar kızlarımı hayata hazırlamaya çalışıyorum. Belde halkı da bana destek veriyor. Çocuğu olmayanlara tavsiyem, koruyucu aile olarak annelik duygusunu tatsınlar. Çocuklar da anne şefkatini, aile ortamını görsünler, yaşasınlar. Aile ortamında büyüsünler. Devletimiz gereken desteği veriyor, her isteğimizle ilgileniyor. Allah devletimizden razı olsun. Bana annelik duygusunu yaşama imkanı tanıdılar. Kızlarımın da aile sıcaklığında büyüdüklerine inanıyorum. Bunu, bana 'anne' dediklerinde hissediyorum."



"Şefika Hanım hiç yılmadı"



AK Parti Göktepe Belediye Başkan adayı Bayram Şahin de Altunsoy'un koruyucu aile olmak için kendisine defalarca geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Küçük yerlerde böyle kararlar almak zordur. Şefika Hanım hiç yılmadı. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi onları gıpta ile takip ediyoruz. Çok mutlular. Kızlarımız da iyiliksever, merhametli. Okullarında başarılılar. Belde halkı tarafından çok seviliyorlar. Sokak hayvanlarını çok seviyorlar. Benden istekleri, belediye başkanı seçilirsem sokak hayvanlarını kafese kapatmadan yaşamlarını sağlayacak bir formül bulmam."

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