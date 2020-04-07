SUDER sağlık çalışanlarına ambalajlı su dağıttı - Son Dakika

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla hazırladığımız ambalajlı sularımızı Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarımıza bağışladık." dedi.

Seyhanlı yaptığı açıklamada, sorumluluk bilinciyle hareket eden sektörün başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan tedbirlere paralel olarak ilk günden itibaren üzerine düşeni yaptığını, bu çerçevede, öncelikle üretim, dağıtım ve satış zincirlerinde salgın riskini önlemek; çalışanların, tedarikçilerin, tüketicilerin ve toplumun sağlığının korunmasına destek olmak amacıyla atılacak adımların titizlikle belirlendiğini hayata geçirildiğini kaydetti.

Çalışan sağlığı ve güvenliği ön planda tutulurken, ürün güvenliğini korumak adına da sektörde bir dizi önlem alındığını ifade eden Seyhanlı, şöyle devam etti:

"Bu zor süreçte bir kez daha ortaya konulduğu üzere, toplum sağlığı için ambalajlı sular; doğal afetler, salgın hastalıklar, savaşlar gibi olağanüstü hallerde sağlığın korunmasının olmazsa olmazıdır. Sağlık Bakanlığımız tarafından düzenli olarak denetlenen ve içerisinde sağlığa yararlı çeşitli mineralleri barındıran ambalajlı sular, kaynağında şişelemeden nihai satış noktalarına kadar tüm aşamalarda gerekli gıda güvenliği ve hijyen şartları sağlanarak tüketicilerimize sunulmaktadır. Hijyenin en etkili önlem olarak ortaya çıktığı bu dönemde, tüketicilerin suyumuzu ve gıdaları her türlü çevresel riskten uzak tutan, koruyan, ambalajlı ve güvenilir ürüne ulaşmalarının önemi bir kez daha güçlü bir şekilde anlaşılmıştır.

Sektörümüz bardak ambalajdan, farklı hacimlerde tek kullanımlık PET ve cam ambalajlı, geri dönüşlü muhtelif diğer ambalajlı güvenilir suları, 165 binden fazla geleneksel satış noktasına 24 binden fazla indirim marketine ve binlerce ev dışı tüketim noktasına tedarik etmekte; dağıtım noktaları aracılığıyla ülkemizin dört bir yanında 12 milyondan fazla hanede, yaklaşık 42 milyon insanımıza (65 yaş üstü ve tüm dezavantajlı gruplar dahil), sokağa çıkmalarına gerek kalmadan evinin kapısına kadar sunmaktadır. Ülkemizin salgını en hızlı ve en az kayıpla atlatabilmesini teminen ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalara da her türlü destek verilmektedir. Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla hazırladığımız ambalajlı sularımızı Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarımıza bağışladık ve bağışlamaya devam edeceğiz."