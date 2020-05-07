Süer ailesinden taziye mesajı - Son Dakika

Van'ın önde gelen ailelerinden olan Süer ailesi, taziyeleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer'in babası da olan kentin ileri gelenlerinden olan H. Yahya Süer, geçtiğimiz gün hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bunun üzerine bir teşekkür mesajı yayımlayan Süer ailesi, "Çok kıymetli babamız ve aile büyüğümüz H. Yahya Süer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan; değerli büyüklerimizden, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan ve tüm dostlarımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz" dediler. - VAN