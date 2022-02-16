"Sufi Yolu" kışın günübirlik rotalarda gezginleri ağırlıyor - Son Dakika

İstanbul'da Eyüp Sultan Türbesi'nden başlayarak Konya'daki Mevlana Türbesi'ne uzanan "Sufi Yolu" kışın da turistler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'nin, geçmişte sufi, şair, alim ve bilginlerin yaşadığı mekanlarını içeren 801 kilometrelik Sufi Yolu, gözde rotalardan biri oldu.

Eyüp Sultan Türbesi'nde bir araya gelen gezginler, deniz otobüsü ile geçtikleri Yalova'dan yürüyerek ya da bisikletle Bursa, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar'dan geçip, ortalama 40 günün sonunda Konya'ya ulaşıyor.

Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında bu rotayı tercih eden gezginler, kışın ise karla kaplı güzergahta günübirlik yürüyüş yaparak yolun bir bölümünü katediyor.

Yalova'nın Termal ilçesinden Kurtköy köyüne servislerle giden Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği üyeleri, Sufi Yolu'nun yaklaşık 16 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Güneyköy rotasında yürüdü.

Zaman zaman karın 15 santimetre kalınlığa ulaştığı bölgeden geçen, yoğun sis altında yürüyen gezginler, buz gibi suların ve muhteşem doğal güzelliklerin olduğu parkuru 7 saatlik zorlu yolculuk sonrası tamamladı.

Mayısta yabancı gezginleri ağırlamayı hedefliyorlar

Dernek Başkanı Ahmet Yiğit, AA muhabirine, Yalova başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki köyleri ekoturizme kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sufi Yolu'nun 2014 yılında kültür rotalarına dahil edildiğini ve Konya'ya kadar uzandığını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Tanıtım etkinliklerimiz kapsamında 2019 yılından bu yana 30'a yakın yabancı katılımcı yürümek üzere geldi. Bu parkuru 40 günde bitiriyorlar. Bizim asıl hedefimiz her 20-25 kilometrede yürüyüş yapacak yurt içi ve yurt dışından gelecek gezginlerin köylerde konaklamasını sağlamak. Bu yol ile hem köylülerin gelir elde etmesini hem de köylerimizdeki eski geleneklerin tekrar işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Her köyde köy konaklarının hayata geçirilmesiyle bu yürüyüşü yapan kişilerin oralarda konaklaması faydalı olacaktır."

Bazen yolun çeşitli rotalarında yürüyüşler yaptıklarını aktaran Yiğit, mayıs ayı itibarıyla yurt içi ve yurt dışından grupları bu parkurlarda yürütmeyi hedeflediklerini anlattı.

"Doğada olmak, temiz hava solumak çok iyi geliyor"

Derneğin 5 yıldır bölgede düzenlediği etkinliklere katılan Nurhan Oruç ise Sufi Yolu'nun Kurtköy-Güneyköy parkurunu geçtiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Karla kaplı olduğundan bazı kesimlerin zorladığını ancak çok keyifli bir yürüyüş olduğunu dile getiren Oruç, "Bu parkurda hemen hemen her şeyi yaşadık. Parkurun başlarında kar yoktu. Tırmandıkça sis altında kar olan bölgeye ulaştık. Herkese tavsiye ederim. Zaten insanlar pandemi döneminde evlerine kilitlenmişlerdi. Evlerden dışarı çıkamıyorduk. Doğada olmak, temiz hava solumak çok iyi geliyor, bize huzur veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek yönetiminde 5 yıldır görev alan Serap Vural da doğada olmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Bisiklet turlarımız, yürüyüşlerimiz, gezilerimiz çok keyifli geçiyor. Bugün biraz yorucuydu ama güzel bir parkurdu. Sufi Yolu'na ilk defa geliyorum. Benim için çok keyifli ve güzel oldu. İnşallah bundan sonra diğer parkurlarda da devam ederim. Özellikle yabancı gezginler bu konuda çok istekli. Sufi Yolu'nu geçmeyi çok istiyorlar. Özellikle onlar için bu parkurları çıkarıyoruz. Bunun dışından birçok şehirden gelenler oluyor."