"Sufi Yolu Muhafızı Mührü" Bilecik'te - Son Dakika

Sufi Yolu Vakfı tarafından verilen "Sufi Yolu Muhafızı Mührü" Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Sufi Yolu Vakfı Gönüllü Rehberi Tuncay Erik'te bulunuyor.

Erik, AA muhabirine, Türkiye'de 2 kişide bulunan "Sufi Yolu Muhafızı Mührü"nün birinin kendisinde, diğerinin ise yurt dışında olduğunu söyledi.

Uluslararası işaretlenen yürüyüş ayrıntıların Türkçe ve İngilizce rehberlerin hazırlandığı belirten Erik, "GPS verileri ile oluşturulan harita, Osmanlı döneminde hac yolunun bir parçası olan güzergahtan geçen yerli ve yabancı doğa yürüyüşçüleri ile bisikletlilerin Türkiye'de sadece iki noktada belgelerine mühür vurdurması gerekiyor. Bu noktalardan birisi de Konya'nın Akşehir ilçesi. Sufi yolundan geçen ziyaretçiler, ellerinde bulunan belgeleri mühürlettiriyorlar. Belgelerinde mühür olmazsa Sufi yolu güzergahından çıkmış, rotadan sapmış anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Erik, yaz aylarında Tunus, Fransa, Belçika ve Almanya'dan gelen ziyaretçilerin 10 kilometrelik güzergahtaki tarihi mekanları ziyaret ederek yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade etti.