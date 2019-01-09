Son Dakika Haberleri: Sufi Yolu'nu Yürüyen Amerikalı Gezginler İznik'ten Geçti

Sufi Yolu'nu Yürüyen Amerikalı Gezginler İznik'ten Geçti

1 saat önce

Sufi Yolu'nu yürümek için Amerika'nın Colorado eyaletinden Türkiye'ye gelen Joe Lobeck ve Leah Capezio, 801 kilometrelik güzergahı tamamlamak için her gün 20 kilometre katediyor.

Sufi Yolu'nu Yürüyen Amerikalı Gezginler İznik'ten Geçti, System.String[]
Sufi Yolu'nu yürümek için Amerika'nın Colorado eyaletinden Türkiye'ye gelen Joe Lobeck ve Leah Capezio, 801 kilometrelik güzergahı tamamlamak için her gün 20 kilometre katediyor.

İstanbul'dan başlayarak Konya'ya kadar devam eden ve katılımcılarına unutamayacakları macera sunan Sufi Yolu, yerli ve yabancı gezginlerin dikkatini çekiyor. Sufi Yolu'nu yürümek için Türkiye'ye gelen Amerikalı iki gezgin de rotanın önemli duraklarından İznik'te iki gün geçirdi.

Belediye görevlileri tarafından karşılanan gezginler, ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

"Her gün 20 kilometre yürüyoruz"

Gezginlerden Joe Lobeck, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sufi yolu güzergahında soğuk havaya rağmen yürüdüklerini ifade etti.

İstanbul'dan Konya'ya uzanan yolu keyifle yürüdüklerini anlatan Lobeck, "Toplamda 800 kilometre olan bu yolda her gün 20 kilometre yürüyoruz. Duraklarımızdan biri olan İznik'teyiz şu an. 2 gün burada kaldık. Çünkü burası tarihi güzellikler bakımından zengin bir yer. Yolumuza devam etmek için heyecanlıyız ve İznik'te olduğumuz için çok mutluyuz. Güneye doğru devam edeceğiz. Bütün şehirlerin ismini bilmiyorum ama yolumuz düştükçe öğreneceğiz." diye konuştu.

Lobeck, güzergahlarında karşılaştıkları kişilerin kendilerine karşı oldukça nazik ve sevecen olduğunu aktararak "İznik'i de zengin kültürü ve tarihi sebebiyle çok sevdik. Büyüleyici bir yer." dedi.

Leah Capezio da her beldenin kendine has karakteristik özelliklerini gördüklerini ifade ederek farklı insanlarla tanışmak ve misafirperverliklerine şahit olmanın çok zevkli olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Türkiye, İznik, Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat
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