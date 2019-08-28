Son Dakika Haberleri: Şugayev: türkiye ile olası su-57 tedarikini görüşeceğiz
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Şugayev: türkiye ile olası su-57 tedarikini görüşeceğiz

48 dakika önce

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye ile Radyoelektronik Savunma Sistemleri, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikini görüştüklerini belirtti.

Şugayev: türkiye ile olası su-57 tedarikini görüşeceğiz, System.String[]
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye ile Radyoelektronik Savunma Sistemleri, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikini görüştüklerini belirtti.
Şugayev yaptığı açıklamada "Gündemdeki konuları görüşmeye devam edeceğiz. Elbette S-400'e değineceğiz, Su-35 konusunda daha ileri bir aşamaya nasıl geçeceğiz ve olası Su-57 tedariki konusunu görüşeceğiz" dedi.
Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin Amerikan F-35 programına katılımının sona ermesi nedeniyle Ankara'nın Rus uçaklarına ilgi göstermeye başladığını belirtti. Şugayev sözleşme müzakereleri hakkında konuşmanın olmadığını ve önce belirli istişarelerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Ayrıca Şugayev, bugün ilerleyen saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşeceğini söyledi.


Türkiye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:52 Kaynak: DHA
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