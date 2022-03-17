Suğla Gölü'nde av yasağı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Suğla Gölü'nde av yasağı başladı

17.03.2022 12:06
Suğla Gölü'nde av yasağı başladı

Yalıhüyük'te balıkçılar, Suğla Gölü'nde başlayan su ürünleri av yasağı nedeniyle, teknelerini karaya çıkardı.

Yalıhüyük'te balıkçılar, Suğla Gölü'nde başlayan su ürünleri av yasağı nedeniyle, teknelerini karaya çıkardı.

Gölde yaşam süren balık neslinin üreme dönemi olması sebebiyle her yıl 15 Mart-15 Haziran'da su ürünleri av yasağı uygulanıyor.

Yasağın başlaması nedeniyle göldeki balıkçılık faaliyetlerine ara verildi.

Yalıhüyüklü balıkçı Abdullah Akyıldız, AA muhabirine, son günlerde bölgede etkili olan soğuk havayla yağıştan dolayı gölde avlanmaya çıkamadıklarını, av yasağının başlamasıyla da teknelerini karaya çektiklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerinin de av yasağı döneminde gölde denetim faaliyetleri yapacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı Nilüfer'de su kesintisi Nilüfer'de su kesintisi

Yalıhüyük, Av Yasağı, Mart, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suğla Gölü'nde av yasağı başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:12:29. #1.13#
SON DAKİKA: Suğla Gölü'nde av yasağı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement