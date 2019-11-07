Son Dakika Haberleri: Suğla Gölü'nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza
Son Dakika Güncel Suğla Gölü'nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza

Suğla Gölü'nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza

6 saat önce

Konya'da, Suğla Gölü'nde boy limiti altında usulsüz su ürünü avına bin 635 liralık ceza kesildi.

Suğla Gölü'nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza, System.String[]

Konya'da, Suğla Gölü'nde boy limiti altında usulsüz su ürünü avına bin 635 liralık ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, Suğla Gölü'nde serbest zamanda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Göl kıyısında, balıkçıların karaya çıkış noktalarında yürütülen denetim ve kontrollerde 18 ile 22 santim aralığında avlandığı tespit edilen çok miktarda yavru levrek (sudak) balığı ele geçirildi. Balıkçılar tarafından teknelerle gölden kasalar içerisinde çıkarılan levrek balıklarının yapılan ölçümlerde boy limiti altında avlandığı belirlendi. Yavru levrek balıklarına el konulurken, bir avcıya usulsüz avlanmaktan işlem yapılarak bin 635 liralık idari para cezası kesildi. - KONYA

Balıkçılık, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi
BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda Ankara'da pavyonlara yapılan denetlemelerde ceza yağdı 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk ettiği için gözaltına alınan anne ve baba serbest

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:59:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suğla Gölü'nde boy limiti altında yavru levrek avına ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]