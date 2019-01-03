Son Dakika Haberleri: Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

2 saat önce

Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu, System.String[]
Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ın Gürün ilçesine 2 kilo metre mesafede bulunan, Sivas'ın gözde turizm mekanlarından Şuğul kanyonu adeta dondu. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi geceleri ise -15 derecenin altına inmesi ile kanyonda boyu bir metreyi aşan boz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken kanyonda, buz sarkıtları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Seferber Olmuştu, Ölümü Herkesi Yasa Boğdu Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:35:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]