Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu
2 saat önce
Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.
Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.
Sivas'ın Gürün ilçesine 2 kilo metre mesafede bulunan, Sivas'ın gözde turizm mekanlarından Şuğul kanyonu adeta dondu. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi geceleri ise -15 derecenin altına inmesi ile kanyonda boyu bir metreyi aşan boz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken kanyonda, buz sarkıtları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
Türkiye Seferber Olmuştu, Ölümü Herkesi Yasa Boğdu
Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum
Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk
Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu