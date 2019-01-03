Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.



Sivas'ın Gürün ilçesine 2 kilo metre mesafede bulunan, Sivas'ın gözde turizm mekanlarından Şuğul kanyonu adeta dondu. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi geceleri ise -15 derecenin altına inmesi ile kanyonda boyu bir metreyi aşan boz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken kanyonda, buz sarkıtları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - SİVAS

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