Son Dakika Haberleri: Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu

1 saat önce

- Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştuSİVAS - Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

- Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu
Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu

SİVAS - Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.
Sivas'ın Gürün ilçesine 2 kilometre mesafede bulunan, Sivas'ın gözde turizm mekanlarından Şuğul kanyonu adeta dondu. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi geceleri ise -15 derecenin altına inmesi ile kanyonda boyu bir metreyi aşan boz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken kanyonda, buz sarkıtları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Sivas, Genel
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