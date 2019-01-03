Şuğul Kanyonunda Buz Sarkıtları Oluştu
1 saat önce
- Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştuSİVAS - Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.
- Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu Sivas
'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu
SİVAS - Sivas'ın gözde turizm mekanlarından birisi olan Şuğul kanyonunda buz sarkıtları oluştu.
Sivas'ın Gürün
ilçesine 2 kilometre mesafede bulunan, Sivas'ın gözde turizm mekanlarından Şuğul kanyonu adeta dondu. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi geceleri ise -15 derecenin altına inmesi ile kanyonda boyu bir metreyi aşan boz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi çeken kanyonda, buz sarkıtları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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