Suha Arın'ın Vefatının 15. Yılı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Türk belgesel sinemasının ustası olarak gösterilen, Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin yönetmeni Suha Arın'ın vefatının 15. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Türk belgesel sinemasının ustası olarak gösterilen, Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin yönetmeni Suha Arın'ın vefatının 15. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ürkmezer, mesajında, Arın'ın Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinde emeklerinin büyük olduğunu belirtti.



Arın'ın, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne ilham verdiğini aktaran Ürkemzer, şunları kaydetti:



"43 yıl önce Arın'ın yönetmenliğinde çekilen 'Safranbolu'da Zaman' belgeseli, Safranbolu'nun bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan etkenlerden birisi. Arın, çekmiş olduğu belgeselle, Safranbolu'nun nereden nereye geldiğini belgelemiştir. 15 yıl önce aramızdan ayrılan Suha Arın'ı saygı ve özlemle anıyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Londra'da Türk Gencinin Öldürülmesine 3 Tutuklama

ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi

Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak