Son Dakika Haberleri: Suha Arın'ın Vefatının 15. Yılı

Suha Arın'ın Vefatının 15. Yılı

47 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Türk belgesel sinemasının ustası olarak gösterilen, Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin yönetmeni Suha Arın'ın vefatının 15. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Suha Arın'ın Vefatının 15. Yılı, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Türk belgesel sinemasının ustası olarak gösterilen, Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin yönetmeni Suha Arın'ın vefatının 15. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ürkmezer, mesajında, Arın'ın Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinde emeklerinin büyük olduğunu belirtti.

Arın'ın, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne ilham verdiğini aktaran Ürkemzer, şunları kaydetti:

"43 yıl önce Arın'ın yönetmenliğinde çekilen 'Safranbolu'da Zaman' belgeseli, Safranbolu'nun bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan etkenlerden birisi. Arın, çekmiş olduğu belgeselle, Safranbolu'nun nereden nereye geldiğini belgelemiştir. 15 yıl önce aramızdan ayrılan Suha Arın'ı saygı ve özlemle anıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Fatih, Safranbolu, Güncel
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